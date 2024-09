Al via “Detectives” I grandi casi irrisolti ma senza morbosità 

Sei puntate in cui indagare casi risolti e irrisolti, come recita il sottotitolo, della cronaca nera italiana. Sono quelle della terza edizione di “Detectives”, il programma condotto da Pino Rinaldi che riparte domenica su Rai 3 in seconda serata. Novità di questa stagione: in studio Anna Maria Giannini, professoressa di Criminologia Forense alla Sapienza di Roma, e Arije Antinori, esperto in Criminologia e Sociologia della Devianza per lo stesso Ateneo. In “Detectives”, a differenza di altri esempi di true crimr, non si ricerca un voyeurismo morboso, ma uno stile sobrio.

L'obiettivo resta puntato sui cold case: «Per non dire sciocchezze», ha spiegato Rinaldi. «Quante persone sono finite nella macchina del fango per poi scoprire che non c'entravano niente». E il pensiero corre subito alla corsa dietro l'ultima notizia, «un rischio della televisione», ha sottolineato il giornalista, anche alla luce dell'ultimo caso di questo tipo, la diretta di “Pomeriggio Cinque” nel corso della quale Lorenzo Carbone ha dichiarato di aver ucciso la madre. Dopo l'ammissione, «io avrei chiuso la telecamera», ha commentato il giornalista che ai tempi del caso Carretta aveva atteso giorni prima di mandare in onda la confessione che aveva avuto in esclusiva.

La prima puntata sarà dedicata all'omicidio di Cristiano Aprile, ucciso a coltellate a soli 12 anni il 24 febbraio 1987 a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA