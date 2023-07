Al via da oggi la campagna abbonamenti 

A un mese esatto dall’indimenticabile serata di Bari scatta oggi la campagna abbonamenti per il ritorno in Serie A del Cagliari. Alle 10 di stamattina il via alla prima fase con la prelazione, che permetterà ai sostenitori rossoblù di rinnovare la tessera già sottoscritta nella passata stagione in Serie B. Per confermare il proprio abbonamento i 7019 tifosi aventi diritto avranno tempo sino a martedì prossimo, con una tariffa agevolata rispetto al prezzo pieno, mentre da giovedì 20 inizierà la vendita libera per tutti gli altri. Si potrà esercitare la prelazione, o sottoscriverne uno nuovo nella seconda fase, al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda (orari dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-20) oppure online sul sito di TicketOne. Per due volte, da quando il Cagliari è di casa alla Domus, è stata superata quota 10.000 abbonamenti: nel 2018-2019 con 10.570 e nell’annata successiva con il record di 10.700.

La card

È sempre attiva - sempre online su TicketOne e allo store in piazza L’Unione Sarda - anche la possibilità di rinnovare la fidelity card Passione Casteddu, al prezzo di 10 euro per chi ne aveva già sottoscritto una ma scaduta. Per le nuove attivazioni invece il costo è 20 euro.

