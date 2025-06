Il Cagliari partirà dalla Unipol Domus nella prossima stagione di Serie A, avversario la Fiorentina. In campo sabato 23 o domenica 24 agosto. Nella seconda giornata sfida proibitiva per i rossoblù sul campo dei campioni d’Italia del Napoli, che si erano cuciti lo scudetto addosso proprio contro il Cagliari il 24 maggio. La società è alla ricerca del sostituto di Nicola. Le due opzioni, per ora, sono Vanoli e Pisacane.

