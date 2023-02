Al via cantieri e disagi Mereu: la città sarà migliore 

Tra dieci giorni, in piazza D’Armi, inizierà il primo dei cantieri comunali. Tre mesi di passione per permettere agli operai di iniettare speciali materiali che impediscano alle cavità di “collassare” trascinandosi dietro gli edifici. I lavori riguarderanno anche la realizzazione di una rotatoria, prima sperimentale, poi definitiva, che consentirà di eliminare i semafori e, nell’intenzione del Comune, anche le file. I tecnici giurano che i disagi saranno limitati e che la chiusura totale sarà limitata ad alcuni giorni per poche ore, ma è certo che ci saranno ripercussioni sulla circolazione: piazza D’Armi collega le arterie più importanti del capoluogo e permette di raggiungere Pirri, i centri dell'hinterland e la Statale 131.

Non mancano le critiche: perché i cantieri partono contemporaneamente bloccando di fatto il capoluogo? Non era possibile programmare un’agenda ed evitare i prevedibili ingorghi di lamiere?

Scavi, transene, ruspe, operai, deviazioni e intoppi vari. Tra pochi giorni per circolare in auto nel capoluogo sarà necessario armarsi di tanta pazienza e sperare di non finire imbottigliati nelle “trappole” dei cantieri per la realizzazione di sottoservizi, strade, marciapiedi, waterfront e linee della metro di superficie. Ci sarà da soffrire, soprattutto durante l’orario di punta e almeno sino all’inizio dell’estate, quando con la chiusura delle scuole il flusso di traffico diminuirà.

Piazza D’Armi

Piazza Repubblica

Il grande cantiere che consentirà alla metropolitana di superficie di arrivare sino a piazza Matteotti ha rivoluzionato la circolazione con la riduzione della carreggiata di via Tuveri e l’utilizzo della corsia prima riservata ai mezzi pubblici. Gli automobilisti cagliaritani hanno dimostrato di essere dei “camaleonti” adeguandosi in breve tempo alla novità. I vertici dell’Arst si aspettavano di peggio. «Entro marzo la metà di via Tuveri sarà realizzata mentre per il completamento di tutto l’attraversamento di piazza Repubblica occorre attendere il mese di giugno», afferma il direttore Carlo Poledrini. «Confermo pure che sulla base delle immagini che costantemente vengono raccolte dalle nostre telecamere, non si rilevano particolari criticità se non in alcuni limitati momenti della giornata».

Via Roma

Il progetto del waterfront di via Roma, firmato da Stefano Boeri, è quello che preoccupa di più Palazzo Bacaredda. Il cantiere del primo lotto partirà a metà marzo, in contemporanea con viale Trieste, da piazza Amendola e proseguirà sino al largo Carlo Felice. Tra poche settimane sarà vietata la circolazione in via Roma lato portici, e quindi anche l’ingresso al garage riservato agli onorevoli del Consiglio regionale, sino a all’inizio dell’estate. Dopo uno stop che consentirà lo svolgimento della Festa di Sant’Efisio, partirà il cantiere per la riqualificazione di piazza Matteotti. Termine previsto per la fine dei lavori: 18 mesi (fine estate 2024). Sempre che non saltino alla luce reperti archeologici o altre sorprese.

Dopo questa fase via alla realizzazione della galleria sotterranea lungo il porto. Ci sarà da soffrire: via Roma lato mare che sopporta il traffico che dall’Asse mediano e dal centro città porta all’aeroporto, alle località di mare e al Sulcis, non sarà chiusa ma si potrà percorre solo in una corsia per senso di marcia.

Viale Trieste

A metà marzo parte anche il cantiere di viale Trieste. Ci vorrà un anno per riqualificare la strada sino all’incrocio con via Pola. Gli operai procederanno per lotti, come in via Dante, per evitare di bloccare il traffico, che procederà su una sola corsia per senso di marcia.

L’assessore Mereu

L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu chiede pazienza. «L’unico metodo per non creare problemi al traffico è non eseguire i lavori», risponde con sarcasmo a chi lo accusa di scarsa programmazione. I cantieri in contemporanea rischiano di bloccare la città. «Questi progetti, a parte l’appalto della metropolitana voluto dalla precedente Giunta, sono reduci da una lunga trafila burocratica che si è conclusa nello stesso periodo. Sappiamo che ci saranno criticità, ma i cittadini, alla fine, sapranno apprezzare i risultati e il cambiamento della città».

