Al via al Lirico la nuova stagione 

Oggi alle 20.30 (turno A) e domani alle 19 (turno B) viene inaugurata la Stagione concertistica 2024 del Teatro Lirico di Cagliari con uno dei capolavori assoluti della letteratura musicale norvegese: Peer Gynt op. 23, frammenti dalle musiche di scena per soli, coro e orchestra, per l’omonimo poema drammatico di Henrik lbsen di Edvard Grieg (Bergen, 1843 - 1907), nell’esibizione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico, guidati da Bjarte Engeset, direttore d’orchestra norvegese al suo debutto a Cagliari. I ruoli solistici sono affidati al soprano Gabrielle Philiponet (nella foto) e all’attore cagliaritano Simeone Latini in qualità di narratore. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa e non prevede l’intervallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA