Al via ai lavori nella chiesa di Flumini 

Al via i lavori per la riqualificazione degli spazi davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini. Il restyling, appena iniziato, coinvolgerà il sagrato e lo spazio intorno alla parrocchia, che diventerà un’unica grande piazza a disposizione degli abitanti della zona. I lavori, compresa una breve pausa estiva, dureranno poco più di tre mesi, con consegna prevista a ottobre.

«Un sogno che finalmente si avvera, grazie alla pazienza e alla determinazione della nostra amministrazione», commenta l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, che in stretta collaborazione con l’assessorato dei Lavori pubblici ha partecipato al recupero del progetto bloccato per anni. «Stiamo riqualificando uno spazio per creare socialità: una piazza che diventerà il cuore del territorio extraurbano, luogo di incontro e di aggregazione. Un attrattore naturale che agirà in sinergia con il resto del compendio nel cuore di Flumini: la chiesa, la scuola, la fermata del bus, il quartiere. Sarà anche un luogo per fare cultura, perché sarà illuminato, attrezzato e pieno di verde». Non solo: «In futuro si pensa di completare la ricucitura urbanistica del compendio anche in via dell’Autonomia attraverso un ampio marciapiede, oggi ridotto e privo di continuità e una pista ciclabile».

