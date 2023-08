Al via a settembre i lavori nel campo di via Foscolo 

Un progetto da 650mila euro per dare una veste nuova al campo da calcio in via Ugo Foscolo a Gonnosfanadiga. I lavori partiranno ai primi di settembre e dureranno 90 giorni (meteo permettendo), periodo durante il quale la struttura resterà inaccessibile.La consegna finale e l’ultimazione dei lavori sono fissate per il 27 novembre. Si inizierà con interventi preparatori dell’area, demolendo le strutture e opere ormai obsolete, compreso il locale tecnico esistente, per passare poi agli scavi e allo sbancamento per rendere uniforme l’intera area.

Il progetto prevede la successiva installazione del sottofondo in pietrisco, graniglia e infine sabbia di frantoio per poi provvedere al diserbo e alla posa del manto in erba sintetica. Dopo un periodo di “riposo tecnico del manto”, si completerà l’opera con l’impianto di irrigazione e drenaggio, l’ installazione delle attrezzature sportive, delle recinzioni e i nuovi cancelli.

Ogni anno, poi si dovrà provvedere al la manutenzione del manto in erba sintetica già calendarizzata p er i mesi di ottobre-novembre e marzo- aprile: controllo della rete di drenaggio, livellamento della gomma del manto erboso, smontaggio delle attrezzature sportive, pulitura di tutta la superficie da gioco da residui e piante infestanti, ripristino manto danneggiato e spazzolatura, ripristino e controllo attrezzature sportive saranno gli interventi che dovranno essere eseguiti annualmente. Dall’assessorato comunale competente nessun commento sul progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA