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Sestu.
24 aprile 2026 alle 00:38

Al via a maggio gli interventi per riparare le buche nelle strade 

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Buche a tappeto per le vie di Sestu, ma finalmente a breve dovrebbero partire i lavori per rimediare. «La burocrazia ha rallentato due appalti, lo vedremo nei prossimi mesi, ma con questo sistemiamo le situazioni più critiche», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni.

I lavori si svolgeranno nell’ex strada provinciale 8, oggi via Monserrato, nel tratto tra la rotatoria con via Madrid e la rotatoria con viale Vienna, via Vittorio Veneto, rotatoria via Vittorio Veneto-via Cagliari-ex Sp 8, via San Rocco, via San Gemiliano, via Fra’ Nicola da Gesturi, via Sant’Efisio, via Monteverdi, via Verdi, via Gorizia, via Fratelli Montgolfier, ex Sp 8 nel tratto di via Della Croce. «Dovrebbero iniziare il 4 maggio, e durare fino al 12, non in tutte le vie contemporaneamente, facendo il possibile per contenere i disagi», spiega il vicesindaco e assessore al Traffico Massimiliano Bullita. In questi anni sono state asfaltate completamente circa 60 strade: «Purtroppo ci sono stati dei ritardi e inoltre i lavori di fibra, gas e acqua hanno dei ripristini mal eseguiti, nonostante i controlli e solleciti del Comune», conclude la sindaca Paola Secci.

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