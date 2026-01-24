Al via 87 percorsi di inclusione con il Plus 

Sono ottantasette le possibilità lavorative per persone con disabilità nei comuni del Plus di Guspini grazie al progetto “Anch’io – Percorsi di inclusione occupazionale” all’interno di aziende convenzionate del territorio. I tirocini dureranno sette mesi e saranno retribuiti tramite fondi pubblici.

Si tratta della terza edizione del progetto, nato grazie alla collaborazione tra il Plus di Guspini – che comprende anche Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro – il consorzio Network e la cooperativa Alfa Beta. L’iniziativa durerà fino al 2027 ed è finanziata attraverso il fondo sociale europeo Plus per 769.251 euro.

L’obiettivo

Durante la conferenza di presentazione alla quale hanno preso parte gli amministratori degli enti distrettuali coinvolti e la Regione, è stato illustrato l’impianto generale dell’iniziativa. Come spiegato da Luisa Angela Pittau del servizio sociale del Comune di Guspini, «il progetto si sviluppa attraverso fasi di accesso, presa in carico e orientamento specialistico, costruite per riconoscere e valorizzare la persona come protagonista del proprio percorso di vita». Una fase preliminare fondamentale per individuare competenze, potenzialità e ambiti di inserimento più adeguati, cui seguiranno l’abbinamento tra tirocinante e azienda e la co-progettazione dei percorsi individuali.

Le aziende

Al progetto hanno già aderito diverse realtà del territorio, tra cui il Birrificio 4 Mori di Montevecchio, i musei di Sardara gestiti dalla cooperativa Villa Abbas, il Molino Garau di Guspini e le aziende che si occupano del servizio di raccolta dei rifiuti. «Le adesioni delle imprese restano comunque aperte – precisa Marco Sanna, presidente del consorzio Network e coordinatore del progetto –, auspichiamo una partecipazione ampia e trasversale, così da costruire percorsi coerenti con le caratteristiche delle persone». Sanna ha evidenziato come il Plus di Guspini si collochi «al secondo posto in Sardegna per numero di inserimenti, subito dopo l’area vasta di Cagliari. È un risultato di rilievo per il territorio». Anna Paola Atzori, presidente della cooperativa Alfa Beta, dice che «ogni anno si registra un incremento dell’inclusione lavorativa e, in questa edizione, la particolarità è rappresentata da persone con sofferenza mentale».

Il Comune

Soddisfazione è stata infine espressa dall’assessore ai Servizi sociali di Guspini, Alberto Lisci, che ha sottolineato il valore del lavoro di rete e i risultati arrivati in questi anni: «Si parla spesso di inclusione e di collaborazione, qui diventano pratica concreta. Il progetto coinvolge soggetti diversi che lavorano insieme per l’inclusione con risultati evidenti. Grazie a iniziative come questa, molte persone possono avvicinarsi al mondo del lavoro e costruire una prospettiva reale di autonomia che altrimenti difficilmente avrebbero».

