Al vertice Osce scontro aperto tra Russia e Usa 

Valletta. Ci si aspettava almeno un confronto, invece sono volate solo minacce. L’arrivo di Serghei Lavrov al vertice Osce di Malta - la prima volta del ministro degli Esteri russo in territorio Ue dall’inizio della guerra in Ucraina - non ha segnato infatti alcun passo avanti nel processo di pace ma anzi si è trasformato nell’ennesimo scontro tra Mosca da una parte e Washington e Kiev dall’altra. «Il mondo assiste a un ritorno della Guerra Fredda ma con un rischio molto più alto che da fredda si trasformi in calda», ha sentenziato Lavrov durante il suo discorso al vertice organizzato dalla presidenza di turno maltese dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Un intervento segnato dalle proteste di diverse delegazioni europee, tra cui quelle dei Paesi Baltici, della Polonia e della Repubblica Ceca, che hanno abbandonato platealmente la sala non appena il russo ha preso la parola.

Il capo della diplomazia di Mosca ha poi continuato inscenando un vero e proprio show, accusando gli Stati Uniti di voler «soggiogare l’Ue, l’Osce, il Pacifico, il Golfo di Taiwan e la penisola coreana» e sferrando attacchi contro le presunte «falsità degli ucraini» dato che, secondo lui, a Bucha nel 2022 «avrebbero posizionato cadaveri a favore delle telecamere della Bbc». A quel punto la replica del segretario di Stato Usa Antony Blinken non ha potuto che essere altrettanto pirotecnica: «Siamo stati colpiti da uno tsunami di disinformazione», ha affermato rivolgendosi alla sedia vuota di Lavrov, che nel frattempo aveva già abbandonato la sala. «Non lasciamo che le sue parole ci ingannino: qui non si parla di sicurezza della Russia ma del suo progetto imperiale che mira a cancellare l’Ucraina dalle cartine geografiche».

