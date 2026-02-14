Al Vertical Park, dove i disabili superano i propri limiti 

Una parete per arrampicarsi, una piattaforma per camminare in equilibrio, un’avventura senza rischi. Il Vertical Park di Sestu si è dimostrato una tappa importante per sentirsi vivi e superare ogni giorno i limiti spesso associati alla disabilità. Si è chiuso con un successo dopo tre mesi il progetto “Avventura Accessibile”, dell’associazione Tutto Esaurito, finanziato dalla Regione e dal Comune che ha dato a persone con varie disabilità la possibilità di provare il percorso sopraelevato gratuitamente: «Abbiamo avuto una grande adesione», racconta il presidente di Tutto Esaurito, Lele Farci, «diverse associazioni della Sardegna hanno partecipato al progetto, e oltre 80 ragazzi con varie disabilità. Sicuramente puntiamo a ripeterlo. Voglio ringraziare il Comune, l'assessorato allo Sport e la sindaca, per l'impegno profuso, la disponibilità e il supporto».

Un caso unico in Sardegna come è unico il “parco avventura” in via Di Vittorio: un percorso quasi “alla Indiana Jones”, che tutti possono seguire, assicurati da imbragature e supportati da istruttori. Si sono cimentati sia persone non vedenti che con disabilità cognitive. «Il lavoro congiunto tra ufficio dello Sport sestese e Assessorato regionale ci ha dato modo di realizzare tutto», continua l’assessore allo Sport e politiche sociali Mario Alberto Serrau, «tutto è costruito su misura per i ragazzi dotati di disabilità, per il futuro pensiamo ancora più in grande cercando di coinvolgere ancora più persone, così come fa il nostro centro giovani che consta di circa 200 iscritti». La sindaca Paola Secci aggiunge: «Aggregazione e inclusione sono sempre al centro della nostre priorità».

Un’esperienza indimenticabile come testimoniano i sorrisi e le grida di gioia dei ragazzi: «I nostri atleti si sentono accolti, non “ospiti speciali”. Gli istruttori sono preparati, disponibili e pronti ad adattare le attività alle esigenze di ciascuno, senza far pesare nulla», spiega Romina Mascia, della Polisportiva Olimpia, «adrenalina e divertimento erano vissuti con gli altri utenti, senza barriere, e la sensazione di essere parte di qualcosa di normale, e questo è il vero successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA