Al TsE l’omaggio a Amy Winehouse  

Omaggio alla regina del soul bianco con “Io & Amy / Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse” in cartellone domani e domenica novembre alle 20.30 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari per un duplice appuntamento tra parole e note che dà il la alla Stagione 2023-2024 di Teatro Senza Quartiere organizzata dal Teatro del Segno nell'ambito del progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro 2017-2026.

Un intrigante e coinvolgente spettacolo-concerto ideato e scritto da Paolo Putzu e interpretato da Stefano Ledda, che firma anche adattamento e regia, con la cantante MaNuL (al secolo Manuela Loi, nella foto) e i musicisti Virgilio Atzori (basso) e Pier Paolo Cardia (pianoforte), con Melania Lai e Chiara Faedda (cori) e - special guest - il percussionista e cantante cubano Ernesto Lopez Maturell.

RIPRODUZIONE RISERVATA