Al Trofeo Segni vanno in campo gli Under 14 

Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, il basket sardo ritrova il tradizionale appuntamento di Pasqua con il Trofeo Segni. La 36ª edizione della più longeva kermesse isolana dedicata alla pallacanestro giovanile si disputerà tra il 6 e il 7 aprile su due diversi campi: il PalaMellano di Sestu e il PalaCus di Cagliari. Protagonista, come sempre, la categoria Under 14.

Sei le formazioni al via del torneo maschile: oltre ai padroni di casa dell’Astro, ci saranno Esperia Olimpia Cagliari, Superga, Morbegno, Sancat Firenze e Roma Eur. Per quanto riguarda le ragazze, invece, a contendersi il successo saranno Pallacanestro Firenze, Su Planu, Cus Cagliari e Astro.

Il Trofeo Segni è organizzato dall’Astro, società nata nel 2021 dalla fusione di Scuola Basket Cagliari e Accademia Sestu. La vera firma, però, resta quella del Maestro di Sport Ermanno Iaci, «che continua a dedicarsi alla manifestazione con la stessa energia del primo giorno», sottolinea il patron Riccardo Fiorelli, «parliamo di un monumento vivente allo sport, cui va il nostro ringraziamento per tutto ciò che fa. Per i ragazzi, il “Segni” rappresenterà un’esperienza davvero unica e indelebile per tutta la vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA