Al Tour lo sprint di Vaerenskjold 

L'edizione 2026 del Tour de France, oltre che disputarsi a temperature record, stabilisce anche per un nuovo primato, quello della tappa in linea più veloce (50,91 km/h): l’ha vinta in volata Soeren Waerenskjold, della Uno-X, battendo l'olandese Olav Kooij (Decathlon) e il belga Jasper Philipsen, poi retrocesso in favore del francese Milan Fretin (Cofidis). Il colosso norvegese, alto quasi due metri, ha sorpreso anticipando la volata ai 200 metri e staccando gli avversari. La classifica generale è rimasta immutata, in una giornata che come da pronostico non ha impegnato i big. Tadej Pogacar (Uae Emirates-Xrg) conserva la maglia gialla con un vantaggio di 3'36” sul danese Jonas Vingegaard (Visa-Lease a bike)e di 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora).

La tappa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori: Julian Alaphilippe, Mathis Le Berre, Anthon Charmig e Nelson Oliveira. Alaphilippe è stato il primo a perdere contatto, su una piccola salita a 36 km dal traguardo. Gli altri tre fuggitivi sono stati ripresi a pochi chilometri dal traguardo. Lo sprint finale è stato frammentato e nessuna squadra è riuscita a organizzare un treno. Un gregario di Kooij è scattato in testa e Waerenskjold è stato il primo a reagire, creandosi un vantaggio che nessuno è riuscito a raggiungere. Un successo ottenuto all'indomani di una caduta che lo aveva costretto a ricorrere al medico di gara per farsi curare una mano ferita. Adatta ai velocisti sarà anche la tappa odierna, dal circuito di Magny-Cours a Chalon sur Saône di 179,1 km.

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