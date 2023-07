Al Tour de France poker di Philipsen 

L'undicesima tappa del Tour era un assist annunciato per Jasper Philipsen e il detentore della maglia verde non ha deluso i suoi sostenitori, conquistando con un'altra volata prepotente la quarta vittoria in questa edizione. I velocisti avevano oggi una delle ultime possibilità di mettersi in luce prima di affrontare le Alpi e all'indomani di una tappa frenetica e molto dispendiosa i rivali del belga speravano in una sua flessione, ipotesi smentita dalla disarmante facilità con cui il corridore della Alpecin Deceuninck si è scrollato tutti di dosso nel finale precedendo di almeno due lunghezze sul traguardo di Moulins l'olandese Dylan Groenewegen e il tedesco Phil Bauhaus.

Come previsto, nella frazione che segnava il giro di boa della corsa, la classifica generale non ha subito scossoni, con Jonas Vingegaard sempre leader con 17" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar.

Le tre salite sul percorso di 180 chilometri, con partenza da Clermont Ferrand non hanno pesato sull'andamento della gara e tutto si è deciso nel finale a Moulins, cittadina mai toccata dal Tour de France. A dare un pò di brio c'è stata l'iniziativa di un terzetto formato da Andrey Amador, Matis Louvel e Daniel Oss, con il solo trentino ultimo ad arrendersi a 11 km dall'arrivo.

Oggi è in programma una tappa dal profilo altimetrico movimentato, da Roanne a Belleville en Beaujolais di 169 chilometri, antipasto del ritorno sulle montagne, domani al Grand Colombier.

