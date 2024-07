Al Tour de France Girmay firma il tris 

Non è tanto lo splendido tris in volata di Biniam Girmay (in maglia verde) a fare notizia nella 12/a tappa del Tour de France, da Aurillac-Villeuneuve sur Lot di 203,6 chilometri. La tappa, mossa nel profilo altimetrico ma poco movimentata nello sviluppo tattico e conclusa con una volata di gruppo, ha vissuto il suo momento più importante a 12 chilometri dalla fine. A causa di uno spartitraffico, diversi corridori sono finiti per terra. Tra loro, anche se non quello che ha avuto la peggio, c’era lo sloveno Primoz Roglic, quarto in classifica. Si è rialzato ma ha perso 2’27” e adesso è 7° a 4’42” dal connazionale Tadej Pogacar. Oggi la Agen-Pau di 165,3 km, domani i Pirenei.

Ordine d’arrivo : 1. Biniam Girmay (Eri, Intermarché- Wanty) km 203.6 in 4.17’15” media 47,487 km/h, 2. Wout Van Aert (Bel) st, 3. Pascal Ackermann (Ger) st, 4. Jasper Philipsen (Bel) st, 5. Arnaud De Lie (Bel) st; 23. Tadej Pogacar (Slo) st; 120. Primoz Roglic (Slo) a 2’27”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) in 49.17’49”, 2. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-Quick- Step) a 1’06”, 3. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike)a 1’14”, 4. Joao Almeida (Por) a 4’20”, 5. Carlos Rodriguez (Spa) a 4’40”, 6. Primoz Roglic (Slo) a 4’42”, 7. Mikel Landa (Spa) a 5’38”, 8. Adam Yates (Gbr) a 6’59”, 9. Juan Ayuso (Spa) a 7’09”, 10. Giulio Ciccone (Ita) a 7’36”.

