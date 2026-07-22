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Ciclismo.
23 luglio 2026 alle 00:43

Al Tour de France festeggia Philipsen Pogacar tranquillo 

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All’ultima occasione possibile, se si esclude la tappa conclusiva domenica a Parigi, Jasper Philipsen è riuscito a cancellare lo zero dal suo tabellino di vittorie in questo Tour de France, imponendosi in volata nella 17ª tappa a Voiron. Il velocista belga aveva collezionato finora solo piazzamenti, concludendo 5 volte tra i primi 5, ma grazie alla sua costanza e soprattutto al perfetto lavoro di lancio del compagno di squadra Mathieu van der Poel è riuscito a ottenere il suo 11° alloro nella Grande Boucle, salendo almeno una volta sul primo gradino del podio in tutte le edizioni dal 2022 e rilanciandosi anche nella corsa per la conquista della maglia verde, al momento indossata dal danese Mads Pedersen.

Chi sembra non correre rischi di cedere il simbolo del comando è la maglia gialla Tadej Pogacar, arrivato comodamente al traguardo con 9’ di ritardo dal belga e pronto ad affrontare tre tappe sul suo terreno d’elezione, le salite, prima di assaporare un nuovo trionfo nella capitale francese. Unica, piccola ombra nel cammino del fuoriclasse della Uae è il rischio di non avere a disposizione nei prossimi giorni Adam Yates, il compagno di squadra per lui fondamentale nelle tappe di montagna, per un’indisposizione.

Intanto, la gioia è tutta di Philipsen: «Ero nella forma migliore della mia vita in questo Tour, ma la prima tappa è stata orribile. Ora, finalmente, siamo riusciti a vincere per la squadra», esulta. Oggi si cambia scenario, con la 18ª tappa da Voiron a Orcieres Merlette: arrivo posto a 1850 metri di quota. Lunedì, tutti i corridori in gara sono stati sottoposti a test antidoping.

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