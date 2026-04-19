al tortolì lo scontro salvezza il buddusò adesso è terzultimo 

Buddusò 0

Tortolì 1

Buddusò (3-4-3) : Faralli, Brailly (40’ st D. Marrone), Mane, Barilari (40’ st Uleri), Usman, Ortiz, Gomis, Castenoble, Balde, Gassana (14’ st Cernovs), Delogu (30’ st E. Marrone). In panchina Sanna, Faye, Ghisu. Allenatore Terrosu.

Tortolì (4-4-2) : Doumboya, Forense, Orru, Ferrareiz, Loi, Delpiccolo, Cocco (13’ st Moreno), Serra, Sulis, Aiana(32’ st Contu), Menseuez. In panchina Tangianu, Chaaban, Manconi, Mascia. Allenatore Giordano.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : pt 10’ Serra.

Buddusò. Grazie a un gol a freddo di Serra il Tortolì batte il Buddusò espugnando il Borucca e lo sorpassa in classifica. I locali si complicano così la vita disputando una delle peggiori gare decisive per la salvezza. Una partita non spettacolare e che ha creato non pochi problemi alla terna arbitrale.

Il Tortolì alla fine ha meritato la vittoria, riuscendo anche con alcuni espedienti a perdere un po’ di tempo per portare a casa i tre punti importantissimi.

Davvero poche le occasioni create dalle due squadre. Nella prima il Tortolì passa in vantaggio: al 10’ punizione dal limite, Aiana al tiro con Faralli bravo a deviare la conclusione sul palo ma Serra è il più lesto di tutti e mette dentro. Al 34’ Balde si presenta in area, pronto il suo tiro ma Doumboya devia la sfera contro la traversa. Al 43’ Delogu di controbalzo dal limite costringe alla prodezza Doumboya. Poi il Tortolì fa il possibile per portare a casa il successo.

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