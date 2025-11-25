Al Tortolì esce Mereu e subentra Giordano 

Tortolì. Con la firma sul contratto e l’accordo per dirigere oggi pomeriggio il primo allenamento, Franco Giordano prende il comando della nave Tortolì. Settantuno anni, il decano degli allenatori sardi firma su un contratto che, per l’ex Lanusei e Selargius (fra le altre), dovrà avere il senso profondo di una rivincita: con se stesso, con il suo mondo.

La società rossoblù trova, così, la quadra di un cerchio un po’ traballante e confuso nelle ultime settimane. Il dopo Tore Mereu, esonerato ieri mattina, si traduce nella grande svolta. Mereu paga l’andamento incerto di questo primo scorcio di stagione in cui la squadra ha faticato ad andare in gol (appena 7 quelli segnati), anche in virtù dell’organico limitato che non ha permesso di adottare soluzioni alternative. Quarant’anni anni di esperienza sulle panchine di club in quasi tutte le categorie tra la Serie D e la Seconda categoria, Giordano è pronto per cominciare la sua seconda esperienza in Ogliastra dopo quella di due anni fa a Lanusei, quando conquistò la salvezza in Promozione. Il club presieduto da Andrea Demurtas ha scelto la linea dell’usato sicuro per invertire la rotta e raggiungere la salvezza.

Mereu saluta dopo un anno e mezzo. La scorsa stagione ha guidato la squadra al ritorno in Eccellenza al culmine di un’annata estenuante terminata con la vittoria ai playoff contro il Sant’Elena, oggi ultima in classifica e atteso proprio dalla sfida con gli ogliastrini.

