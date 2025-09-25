Al Torino basta una rete di Casadei per regalarsi la Roma 

Torino 1

Pisa 0

Torino (3-4-3): Paleari; Dembélé (26’ st Asllani), Ismajli, Coco; Pedersen (37’ st Lazaro), Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge (19’ st Aboukhlal), Adams (19’ st Simeone), Njie (19’ st Vlasic). In panchina Popa, Israel, Biraghi, Ilkhan, Anjorin, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Mbambi, Albiol (23’ st Buffon), Canestrelli; Cuadrado, Hojholt, Piccinini (36’ st Bettazzi), Angori; Vural (23’ st Bonfanti), Lorran (1’ st Touré); Meister (23’ st Tramoni). In panchina Andrade, Vukovic, Casarosa, Lusuardi, Touré, Battistella, Tosi. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Rete: 9’ pt Casadei.

Note: al 18’ st espulso Cuadrado, ammoniti Albiol, Piccinini, Coco, Aboukhlal. Angoli: 12-3. Rec. 1’ - 5’.

Il Toro avanza in Coppa Italia, la squadra di Baroni batte il Pisa. Basta la rete diCasadei dopo 9': agli ottavi di finale ci sarà la Roma in gara secca all'Olimpico. Baroni ne cambia addirittura nove rispetto all'ultima uscita, gli unici superstiti dello 0-3 contro l'Atalanta sono Coco e Ismajli. L'uomo più pericoloso del Toro è Casadei: all'8' prende le misure con un colpo di testa di poco a lato, un minuto dopo realizza l'1-0 svettando di testa sul corner battuto da Ngonge. Si gioca in un clima surreale, con la Maratona senza striscioni e bandiere, nella la ripresa i tifosi del Toro tornano a contestare il presidente Cairo. Pezzuto cancella le reti di Ismajli per fallo di mano e quelle di Lorran e Albiol per posizione irregolare. Cuadrado lascia i suoi in 10 a metà secondo tempo per qualche parola di troppo verso il direttore di gara. Ora il campioneto: il Pisa avrà il derby contro la Fiorentina, i granata andranno a Parma nel posticipo del lunedì.

