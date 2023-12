Al Torino basta la rete di Zapata 

Torino 1

Empoli 0

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Tameze (20' st Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (40' st Soppy), Linetty, Ilic, Vojvoda (20' st Lazaro); Vlasic; Sanabria, Zapata (50' st Pellegri). In panchina Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis. Allenatore Juric.

Empoli (4-2-3-1) : Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (16' st Cancellieri), Grassi (31' st Ranocchia); Maleh (31' st Baldanzi), Fazzini, Cambiaghi (40' st Gyasi); Shpendi (16' st Destro). In panchina Perisan, Caprile, Walukiewicz, Maldini, Bastoni. Allenatore Andreazzoli.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Rete : nel pt 25' Zapata.

Torino. Il Toro batte l'Empoli, Juric festeggia con il punteggio di 1-0 contro i toscani le 100 panchine raggiunte in granata. È ancora Zapata il trascinatore al Grande Torino, poi ci pensa Milinkovic-Savic ad abbassare la saracinesca per la terza gara di fila senza gol e per il terzo successo consecutivo in casa.

Il match

Dopo il ricordo di Mihajlovic ad un anno dalla scomparsa, i granata partono subito arrembanti e già al 10' Sanabria si inventa un gol meraviglioso con stop e rovesciata, ma il vantaggio è annullato per un fuorigioco di Vlasic. Il dominio territoriale è evidente, la squadra di Juric riesce a capitalizzare al 25': Sanabria manda in profondità Bellanova, cross perfetto e stacco di Zapata su Ismajli per battere Berisha. Il Torino sale così a quota ventitré punti e conferma l'ottimo momento, con una sola sconfitta rimediata nelle ultime sette gare. Per l'Empoli arriva il decimo tonfo stagionale, il quinto su otto trasferte, e l'attacco si conferma il peggiore della A con dieci reti in sedici giornate.

