Al Tonio Dei in mostra  le ceramiche di Antonio Sida 

La hall del Teatro Tonio Dei diventerà una galleria d’arte accogliendo la mostra delle ceramiche del maestro ceramista Antonio Sida. L’appuntamento è per mercoledì 1 novembre, alle 18, per la rassegna Arte in Teatro, con l’inaugurazione dell’esposizione. Il maestro presenterà le sue ultime opere incentrate sulle maschere tradizionali proiettate in contesti più moderni, ma nel rispetto dei canoni della tradizione. Per l’occasione verrà mostrata in anteprima l’opera “I Guerrieri”. «Una composizione su tre pezzi da me ideata – spiega Sida - che porterà una ventata di novità nel mondo della ceramica». La mostra sarà visitabile dall’1 fino a domenica 5 novembre, dalle 17 alle 21. (fr.l.)

