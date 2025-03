Al Tonio Dei di Lanusei va in scena “White Out” 

La sfida delle vette, tra la vertigine dell'altezza e il candore della neve con “White Out / La conquista dell'inutile”, una creazione del pluripremiato coreografo Piergiorgio Milano, uno dei più interessanti talenti della danza italiana contemporanea, va in scena domani, alle 21, al Teatro Tonio Dei di Lanusei sotto le insegne della Stagione di Danza 2024-2025 organizzata dal Cedac Sardegna.

Sul palco ci saranno Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri, con disegno luci di Bruno Teusch e sound design di Federico Dal Pozzo, costumi di Raphaël Lamy, Simona Randazzo e Piergiorgio Milano (che cura anche scenografia e soundtrack) per «un omaggio a tutti gli alpinisti che sono scomparsi o hanno rischiato di scomparire nel bianco senza fine». Un avvincente racconto per quadri ricco di pathos, con un titolo che rimanda a una situazione estrema, quando immersi in un bianco accecante, si perde la direzione, quasi al confine tra la vita e la morte, dove tra flashback e immagini simboliche si affrontano temi come l'amicizia, il rischio e la fiducia.

RIPRODUZIONE RISERVATA