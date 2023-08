Al test della patente con l’auricolare 

Nell’orecchio un auricolare trasparente. Nascosta nel bottone della camicia una piccolissima telecamera in grado di inquadrare il monitor dove venivano proiettate le domande. A quel punto qualcuno dall’esterno poteva suggerire le risposte ai candidati seduti nei banchi. Un metodo studiato ad hoc per far ottenere la patente di guida a chi non aveva studiato. I suggeritori in cambio però chiedevano soldi: anche diverse migliaia di euro.

La denuncia

La squadra di polizia giudiziaria della stradale di Oristano, guidata dal dirigente Roberto Piredda, in appena 15 giorni di indagini ha denunciato tre persone, due stranieri e un italiano, per aver svolto le prove d’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida in maniera illecita.

I candidati, con scarsa conoscenza della lingua italiana e con grosse difficoltà a memorizzare tutte le risposte, una volta scoperti hanno raccontato agli agenti della polizia di aver fatto ricorso a questo sistema illegale per le gravi difficoltà nel riuscire a superare la prova d’esame. Indispensabile però per poter guidare una macchina e quindi poter poi lavorare senza problemi.

Le indagini

Sono stati gli operatori dell’ufficio della Motorizzazione civile di Oristano che proiettavano i quesiti nel monitor a segnalare alla polizia strani comportamenti di diversi candidati. A quel punto sono entrati in azione gli agenti in borghese spacciandosi come commissari d’esame. E tra chi era agitato e chi non è riuscito a nascondere bene la telecamere nella camicia alla fine tre sono stati scoperti e poi denunciati.

Le indagini però non si fermano. Adesso gli agenti della Squadra della polizia giudiziaria sono al lavoro per cercare di individuare chi si nasconde dietro questo sistema truffaldino, messo in piedi per chiedere ingenti somme di danaro a persone in difficoltà che si sono trovati dentro un ingranaggio pericoloso.

