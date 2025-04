Al Terrapieno non gioca più nessuno 

La parabola del Terrapieno. Uno degli spazi più belli di Cagliari, sopra il giardino sotto le Mura. Nel giro di pochi anni da centro sportivo e ricreativo di eccellenza, punto di riferimento per migliaia di cagliaritani la sera, frequentatissimo la mattina da scuole, associazioni sportive e dai residenti dei quartieri storici, a spazio semichiuso. Entrare oggi nella piazza dello sport nel tetto del multipiano di viale Regina Elena, dove vent’anni fa (quasi) il Comune ha deciso di realizzare due campi da calcio a 5, uno da basket e una club house con pizzeria e bistrò, è desolante. Il bar è chiuso, almeno dallo scorso autunno, i vetri sporchi, le porte chiuse, tutto fermo. Nel retro, anche i mastelli: uno ricolmo di rifiuti, segno che qualche attività si svolge. Non quella (sociale, sportiva, di quartiere e di aggregazione) che il Comune, proprietario di quegli impianti, si aspetterebbe dalla società che li ha in convenzione fino alla fine dell’anno. I campi sportivi, infatti, sono quasi sempre chiusi (salvo i pochi giorni che vengono utilizzati da due scuole), “sigillati” con una catena, e i ragazzini sono costretti a scavalcare la recinzione per poterci giocare. Non si organizzano attività, non c’è neanche un servizio di guardiania: e così, la sera, qualcuno utilizza quegli spazi per delle feste non autorizzate.

Il Comune

«L’assessorato allo Sport è particolarmente sensibile al problema della utilizzazione degli impianti sportivi di Terrapieno e da tempo c’è un’interlocuzione con la società concessionaria», la Newpoint, «che a giudizio dell'assessorato non assicura una utilizzazione dell'impianto adeguata e una concreta fruizione dello stesso da parte della cittadinanza», spiega l’assessora allo Sport Giuseppe Macciotta. «È evidente che se questo atteggiamento dovesse proseguire si renderà inevitabile l'avvio del procedimento di revoca della concessione», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Michele Boero, presidente della commissione Sport. «Quello spazio è sottoutilizzato ed è spesso chiuso». A conferma di ciò, il fatto che chiunque volesse prenotare un campo per una partita di calcetto, non riuscirebbe a farlo. «Con la carenza di impianti sportivi, quello spazio, così com’è, è uno spreco. La gestione attuale deve essere migliorata», aggiunge.

Il dialogo

Senza guardiana, sono diversi anche gli episodi di vandalismo. «Oggi può entrare chiunque», e questo di per sè non sarebbe un problema visto che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere fruibili spazi aperti a tutta la cittadinanza; il rischio è che, senza controllo, chiunque possa utilizzarli i campi in maniera non adeguata. «È fondamentale che quegli impianti che vivano tutto il giorno e tutti i giorni, non solo alcune ore e per pochi giorni alla settimana», spiega ancora Boero. «Il Terrapieno è un patrimonio, bisogna valorizzarlo e rimetterlo a dispizione della collettività», aggiunge. «Abbiamo sudato tanto per realizzarli», dice Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, il “papà” durante la Giunta Floris del progetto degli impianti sportivi Terrapieno, «adesso vorremmo rivederli nel loro splendore, a disposizione della città», aggiunge.

La società

La società spiega che «come accade tutti gli anni la club house in questo periodo è chiusa e riaprirà a breve con la bella stagione», spiega il presidente Marco Isola. Per quanto riguarda i due campi da calcio a 5 e il playground da basket «sono a disposizione. In questo momento vengono utilizzati dalle scuole, a breve organizzeremo anche dei piccoli tornei. Per noi quello spazio è fondamentale, abbiamo fatto grandi investimenti per migliorare questa parte della città. A breve ripartiremo». ( ma. mad. )

