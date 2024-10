al “Terra sarda” debutto vincente di roveta-gonella 

Porto Cervo. Debutto al 12º Rally Terra Sarda con vittoria per Alberto Roveta e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rs), che si sono imposti con un tempo di 37’51”2, esultando «soddisfatti di questa nostra trasferta, mi aspettavo strade diverse, erano molto strette e selettive, non possiamo che essere contenti». Alle spalle del monegasco d’adozione, sul podio del Molo Vecchio di Porto Cervo, il pilota arburese Marino Gessa, che navigato da Salvatore Pusceddu ha chiuso a 37”7 dal leader e preceduto i piemontesi Loris Ronzano e Gloria Andreis, avversari diretti nella Coppa Rally di Zona.

Il percorso ha concesso pochi margini di errore e, se il sabato ha compromesso la gara dei piloti Andrea Pisano (poi ritirato) e Antonio Dettori - che ha vinto la prima e l’ultima speciale - nella seconda speciale della domenica hanno pagato dazio Musselli e Pryce, vincitore nel 2023 che avrebbe dovuto fare l’en plein, approfittando delle assenze degli altri avversari, per provare a portare a casa il trofeo Ter. Ieri alcuni incidenti avvenuti lungo le speciali di Aglientu e Luogosanto hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso (equipaggi in ospedale per gli accertamenti di rito) e la direzione gara ha cancellato i secondi passaggi sulle due prove interessate. Primo tra le “due ruote motrici” e 13º assoluto l’equipaggio formato da Alessandro Ghisu e Nicola Demontis (Peugeot 208 Rally4, a 3’11”1). Nello Storico, vittoria del francese Giordalengo (Ford Escort Rs, in 19’50”4) davanti a Pietro Pes di San Vittorio e Stefano Cirillo (Opel Kadett a 1’15”3) e all’inglese Metcalfe (Ford Escort Rs, a 1’36”7).

Soddisfatto l’organizzatore Mauro Atzei, presidente della Porto Cervo Racing: «Un rally bello e difficile, comprova che le prove fossero impegnative. La sicurezza al primo posto, gli annullamenti delle prove una scelta dovuta a far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi. Con gli eventi collaterali abbiamo coinvolto il pubblico e promosso il territorio».

Classifica : 1) Roveta-Gonella (Skoda Fabia Rs) in 37’51”2; 2) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia R5 Evo) a 37”7; 3) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia R5 Evo) a 46”; 4) Diomedi-Pirisinu (Skoda Fabia Rs) a 1’19”7; 5) Mannu-Medas (Skoda Fabia R5), a 1’32”8; 6) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia R5 Evo) a 1’41”9; 7) N. Tali-Pisano (Skoda Fabia R5) a 39’38”3; 8) Tonso-Ometto (Toyota Yaris Gr) a 2’20”9; 9) Cocco-Deiana (Skoda Fabia R5) a 2’51”2; 10) Brigaglia- Frau (Skoda Fabia R5) a 2’51”4.

