Al Tennis Club Carolina Orsi porta l’Italia ai quarti  

C’è un’italiana, Carolina Orsi, nelle coppie rimaste al FIP Platinum Sardegna (otto nel tabellone maschile e altrettante nel femminile) che oggi dalle 9 si sfideranno al Tennis Club Cagliari per i quarti di finale del primo dei due tornei internazionali di padel in programma a Monte Urpinu. La migliore italiana per ranking, numero 27 al mondo, è in coppia con la spagnola Nuria Rodríguez: ieri hanno vinto 6-1 6-3 in un’ora contro Escacena-Luján, oggi nel primo match sul campo 1 affronteranno Ksenia Sharifova e Lucía Martínez Gómez. Queste ultime hanno superato 4-6 2-6 un’altra italiana, Lorena Vano, e la compagna Julia Polo. Fuori anche Giorgia Marchetti con Léa Godallier, 6-7(1) 3-6 con Osorio-Marrero, e Chiara Pappacena con l’argentina Daiara Valenzuela, 0-6 3-6 contro Merino-Carnicero. La coppia spagnola se la vedrà con le grandi favorite, Virginia Riera e Carmen Goenaga García, sempre stamattina alle 9 nel primo match sul campo centrale.

Gli uomini

Come nell’esordio di martedì, anche ieri per i grandi favoriti Fernando Belasteguín e Javi Garrido la vittoria è arrivata al terzo set. Contro Fran Ramírez e Víctor Mena vincono 6-2 il primo, concedono 4-6 il secondo e chiudono 7-5 in 113’. Lotta ma cede sempre al set l’italiano Aris Patiniotis: l’azzurro e lo spagnolo José Sánchez vincono 5-7 il primo su Maxi Sánchez e Facundo Capra, poi si arrendono 6-4 6-3 alle teste di serie numero 3. Per Flavio Abbate e Giulio Graziotti, a Cagliari tramite wildcard, sconfitta 3-6 4-6 in un’ora contro Gonzalo Rubio e Álex Arroyo. Facile qualificazione per Momo González e Edu Alonso, teste di serie numero 2, 6-2 6-1 in 49’ su Ortega-Martí. Oggi, alle 11, presentazione degli Europei: sempre al Tennis Club la prossima settimana.