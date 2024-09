Al Ten in gara 14 corali con 24 brani 

L’associazione culturale Bobore Nuvoli prepara la nona edizione del concorso internazionale “Nuoro patria dei cori” del 6 ottobre. Sono iscritti 14 cori e corali con 24 brani in concorso.

Le sezioni sono cinque: tre per i brani inediti di ispirazione popolare nelle categorie maschile, femminile e mista; la quarta per brani tradizionali e di ispirazione popolare editi; la quinta sezione è riservata a corali che presentano brani di polifonia classica che configurino l’appartenenza stilistica dall’età dell’Umanesimo e Rinascimento e filoni emergenti fino ai giorni nostri. Confermati la borsa di studio a un allievo del conservatorio Canepa di Sassari e il premio speciale a un cittadino rimasto nella sua terra. La giornata del 6 ottobre si svolge al teatro Eliseo con la rassegna “A manu tenta”. L’evento ha il patrocinio di Fondazione di Sardegna, Regione, Comune, Federcori e Federazione Chorus Inside International. In mattinata e nel pomeriggio le audizioni, alle 19 concerto finale. La direzione artistica è dell’associazione “Bobore Nuvoli”. L’evento sarà condotto da Giuliano Marongiu con vari ospiti fra i quali il cabarettista Alessandro Pili. In giuria Pasquale Veleno, Giovanna Demurtas, Marco Maiero, Sandro Pisanu, Ugo Spanu. Il pubblico voterà il suo coro preferito.

