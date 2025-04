Al Temporary Storing le foto storiche di Josto Miglior 

Contadini e signorine, suonatori di fisarmonica e badilanti, gruppi di famiglia, cuffiette e berretti. E bambini, molti bambini nelle belle immagini di Josto Miglior allestite fino al 25 aprile al Temporary Storing, a Cagliari in via XXIX Novembre 3.

La mostra curata da Mauro Rombi riporta alla luce l’interminabile e prezioso reportage di Josto Miglior, per cinquant’anni medico condotto a Jerzu, che riprese senza sosta la sua gente. Nato nel 1895, laureato a Bologna, specializzato a Roma e a Cagliari, guidatore di una delle prime autovetture che circolarono in Ogliastra e fondatore della Cantina Sociale. Che i suoi scatti avessero una valenza estetica oltre che documentaria, si è capito già dalla presentazione, lo scorso novembre, del catalogo edito da Tema e dedicato al suo obiettivo. Il Dottore che curava anche gratis i suoi pazienti, ha lasciato 400 negativi, prima di morire quasi centenario, e in tarda età ha pubblicato un erudito volume sui toponimi della Sardegna. Nella sede della Fondazione Bartoli Felter, le stampe in bianco e nero raccontano di una comunità che si ritrovava alle sagre, faceva gite al mare e cucinava ottimi arrosti nei campi. Si nota una notevole eleganza, negli abiti delle signore, mezzo tacco e cappellini. E molta dignità nelle gonne lunghe delle raccoglitrici di uva col fazzoletto in testa. Realizzate tra il 1915 e il 1950, le foto di Josto Miglior rischiavano il macero, come molti archivi coevi. Curioso e bello che a tramandare la memoria di un uomo di grande talento ci sia il Cannonau Josto Miglior, prodotto da ceppi coltivati ad alberello. Sapore sapido con sentori di vaniglia e cannella, color rosso rubino con riflessi granata.

RIPRODUZIONE RISERVATA