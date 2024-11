Al Temporary Storing con Francesca Casu  

“Nel mio mondo il vivere è sicuro”: sono le oltre 70 opere in mostra per la personale di Francesca Casu da ieri a Cagliari al Temporary Storing di via 29 Novembre 3/5 per la Fondazione Bartoli Felter. Un’esposizione curata da Roberta Vanali in programma sino 15 novembre e visitabile da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19.30, festivi esclusi.

Quasi un omaggio

Secondo Vanali, il progetto trae ispirazione da un verso della poesia di Pier Paolo Pasolini, "Tornando al paese”. «Un mondo dove convivono rigore scientifico, inclinazione visionaria e una notevole capacità di creare una narrazione visiva coinvolgente ad iniziare dagli interni domestici, costante nel linguaggio pittorico dell’artista dalla prima decade degli anni Duemila», scrive la curatrice. «Luoghi di ritrovo della sacralità domestica, spazi intimi del vivere che custodiscono memorie, sogni, relazioni e inquietudini. Gli oggetti della dimensione quotidiana hanno la funzione di interpretare lo spazio, uno spazio dove l'uomo è superfluo, spesso assente. Un uomo evocato senza comparire attraverso la testimonianza di ciò che lo circonda e dove tutto quello che gli appartiene si moltiplica a dismisura sino a sopraffarlo. Il tratto è veloce, nervoso. Capace di catturare l'anima delle cose diventa una condizione esistenziale, espressione di un'urgenza comunicativa. Come per gli interni di Matisse, dei Fauves e dei Nabis, fino a giungere a quelli più contemporanei di David Hockney il colore è elemento compositivo cruciale, matrice imprenscindibile».

L’artista

Francesca Casu (Sassari, 1987) vive e lavora a Bruxelles dal 2019. Si è diplomata all'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari dove ha principalmente focalizzato il suo interesse sulla pittura e il disegno su carta con chine e acquarelli. Arrivata in Belgio ha approfondito il già ben manifestato interesse verso la pittura a olio su tela, accostandola alla sempre presente esplorazione e combinazione di altri medium come acrilici, pigmenti, tempere, spray, pennarelli o pastelli. Prendendo spunto da opere di maestri del passato, da fotografie o ritagli di giornale, Francesca cerca di analizzare e accomunare tre mondi apparentemente lontani: il mondo naturale, il mondo civile e quello metafisico.

