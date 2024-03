Al Tempio resta il recupero col Bosa 

Dopo il pareggio interno contro l’ammazza-campionato Ilvamaddalena, prima in classifica con undici punti di vantaggio, al Tempio resta una minima speranza di riaprire una lotta per la promozione che sembra chiusa: il recupero del match contro il Bosa rinviato alcune settimane fa.

La partita è in programma mercoledì 20 marzo, in caso di vittoria i galletti salirebbero a quota 50 punti ottenendo due risultati positivi: il consolidamento del secondo posto ai danni di un duo arrembante quale quello formato da Ferrini Cagliari e Villasimius (ora terzi a una sola lunghezza dalla squadra di Cantara) e la riduzione del margine che li separa dalla battistrada. Forse poco per fare pressione sugli isolani, ma un pareggio o ancor più una sconfitta metterebbero davvero fine alla corsa per il primato.

