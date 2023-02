Al Tempio basta il gol di Valenti 

Tempio 1

Porto Torres 0

Tempio (4-4-2) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Coradduzza (19’ st Latte), Sabino, Tedde, Valenti, Roccuzzo, Mossa (19’ st Bulla). In panchina: Carta, Augias, Scano, Gallo, Foresti, Podda, Bianco. Allenatore: Cantara.

Porto Torres (4-4-2) : Falchi, Pilo, Puggioni, Pala, Masia, Mognato (8’ st Canu), Soggiu (17’ st Peana), Fois (28’ st Oggiano), Sini (17’ st Sotgiu), Carrozzi (34’ pt Leoni), Bombagi. In panchina: Tatti, Occhetti, Frongia. Allenatore: Congiata.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : nel 2’ pt Valenti.

Note : ammoniti Bulla, Tedde, Greco; recupero: 1’ pt, 3’ st; angoli 8-1.

Tempio. Un lampo di Valenti in avvio regala al Tempio tre punti che consolidano il primato in classifica. La partenza bruciante dei galluresi pare il preludio a una goleada, mancata per l’imprecisione in attacco. Soprattutto Mossa ha avuto la palla comoda del raddoppio, ma l’ha incredibilmente fallita. I turritani hanno giocato senza vincoli tattici, sfiorando la marcatura in un paio di occasioni. La gara si apre al 2’ con la rete che sblocca il risultato: Arca per Sabino, cross basso dalla sinistra per Valenti, tocco a girare e sinistro che buca Falchi. Al 14’, su una punizione di Tedde, svetta Giammalva di testa e Mossa a due passi dalla porta incespica, mancando il tocco vincente. Al 17’, un tiro impreciso di Coradduzza viene deviato da Mossa sul palo. Al 21’ destro al volo di Soggiu, per gli ospiti, e sfera che sibila l’incrocio. Al 23’ destro improvviso di Sabino, Falchi in tuffo spedisce in angolo. Ancora Sabino protagonista al 35’ con un sinistro che lambisce il palo. Nella ripresa, al 14’, i rossoblù provano a pareggiare con una rovesciata di Leoni bloccata a terra da Pittalis, ma è il Tempio nel finale a sfiorare il raddoppio con Valenti e Bulla.

