Tempio 1

Villasimius 0

Tempio (4-4-2) : Letica, Aissous (34’ st Baltolu), Rainelli, Chiti, Olivieri, Freri, Moreo (47’ st Di Quirico), Thiam, Ljubanovic, Lammardo, A. Marras (43’ st Mureddu). In panchina Peru, Di Liberto, Murgia, Carboni, Nativi. Allenatore Paba.

Villasimius (4-4-2): Idrissi, Loi, Dimitrisin, Mastino, Garau (20’ st Hundt), Scioni, Serra (40’ st Valentini), F. Marras (9’ st Gasmi), Muscas (13’ st Vinci), Tamiozzo, Aime. In panchina Fantini, Cogoni, Ornano, Piras, Zedda. Allenatore Cocco .

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Rete : nel pt 4’ Moreo.

Note : espulso Tamiozzo al 30’ st. Ammoniti Lammardo, A. Marras, Aissous, Moreo, Scioni, Loi, Serra, Cocco.

Tempio. Un Tempio sempre più attento, generoso e maturo ottiene la sua seconda vittoria casalinga, inanellando così anche il suo terzo risultato utile consecutivo. La svolta della gara subito in avvio: su azione di contropiede, al 4’, il bravo Ljubanovic porge la sfera a Moreo per il tocco del vantaggio. Al 6’, la coppia d’attacco si ripete, ma a parti invertite: l’ex Idrissi ci mette una pezza. Al 17’, forse l’unica azione pericolosa ospite, con Francesco Marras che però da buona posizione conclude a lato.

Nella ripresa accade ben poco: al 2’ Aissous, da ottima posizione conclude fuori. Alla mezz’ora, Villasimius in 10, per il secondo giallo a Tamiozzo. Fino al fischio finale il Tempio riesce a controllare la situazione con grande padronanza, non correndo pressoché nessun pericolo. E al termine è festa grande sia in campo che sugli spalti.

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