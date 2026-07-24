Al Teatro Olata oggi lo show di Renzo Cugis 

Nuovo appuntamento oggi al Teatro Olata di Quartucciu. Alle 21, nel teatro di piazza Armando Sunda, andrà in scena “50 e 50”, il nuovo monologo di Renzo Cugis, autore, attore e volto noto della scena culturale sarda, che è stato inserito nella rassegna “Sere d’estate” portato avanti dall’assessorato alla Cultura.

Lo spettacolo racconta con ironia il traguardo dei cinquant’anni, trasformando esperienze personali, riflessioni e situazioni quotidiane in un racconto brillante che invita il pubblico a sorridere e a riconoscersi nelle contraddizioni della mezza età. «Abbiamo deciso di riportare Renzo Cugis a Quartucciu dopo il grande seguito registrato nelle sue precedenti esibizioni. Siamo felici di ospitare il suo nuovo spettacolo, certi che saprà conquistare ancora una volta il pubblico», dice l’assessora Elisabetta Contini. Dopo l’appuntamento di ieri sera nel parco di via Solarussa, lo spettacolo al Teatro Olata conferma il calendario estivo con l’obiettivo di accendere i parchi cittadini.

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