Al Teatro Massimo omaggio alle carriere dei grandi artisti 

Un evento tributo a chi ha scritto pagine importanti nella storia della cultura e dello spettacolo, quello tenutosi ieri al Teatro Massimo di Cagliari: il Premio alla Carriera 2024 ha visto salire sul palco nomi come Pupi Avati, Massimo Boldi e Piero Marras.

Una dimostrazione che la passione e il talento sono ancora oggi le forze motrici del nostro Paese, una celebrazione dell’arte, della creatività e dell'eccellenza in diverse forme d'arte: giornalismo, cultura, cinema, spettacolo e musica sotto lo stesso tetto, rappresentati da sei nomi di grande rilievo. Si parte con la musica: l’esibizione di Anna Tifu al violino, in apertura alla serata, con “La ciaccona” di Bach incanta il pubblico e si guadagna un’ovazione. Ancora musica con i primi talenti premiati: il cantante lirico Francesco Medda, che si esibisce in Puccini, e l’esponente della canzone sarda Piero Marras, che si merita la standing ovation con la sua “Quando Gigi Riva tornerà”. Si passa alla scrittura con Barbara Alberti, non presente in sala a causa di problemi di salute, e con il grande giornalista italiano Francesco Merlo. La serata si chiude con la comicità di Boldi e il carisma di uno dei più grandi registi italiani, Pupi Avati.

