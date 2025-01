Al Teatro del Segno si rievoca la Shoah 

La tragedia della Shoah rivive sulla scena con “Il Sistema Periodico”, uno spettacolo ispirato alla figura e alle opere di Primo Levi con drammaturgia e regia di Stefano Ledda, anche protagonista in scena sulle note del sax di Juri Deidda.

Lo spettacolo prodotto dal Teatro del Segno, è in programma mercoledì alle 19 al TsE di Is Mirrionis per un appuntamento inserito nel progetto “Il Teatro parla con la Scuola” e aperto agli abitanti del quartiere, in occasione della Giornata della Memoria.

La pièce liberamente tratta dalla raccolta di racconti intitolati come gli “elementi” della tavola di Mendeleev, dove si intrecciano le vicende dell'autore e la storia del Novecento, spazia dai ricordi d’infanzia in seno alla comunità ebraica alle esperienze personali e professionali di un giovane chimico, per arrivare al dramma della prigionia e all’orrore dei lager, ed è impreziosita dalle riflessioni dello scrittore, con ampi e significativi stralci tratti dalle interviste e dalle pagine dei suoi libri.

«Nel rileggere gli scritti e le interviste di Primo Levi, ho trovato parole che sembrano scritte oggi» sottolinea il regista Stefano Ledda «come il suo ribadire che il fascismo attuale ha la sola mancanza del potere assoluto per divenire ancora quello che era». E aggiunge: «Mi ha affascinato anche il suo definirsi “anfibio”, chimico di giorno e scrittore la notte o per le ferie». E dopo la tappa cagliaritana di mercoledì “Il Sistema Periodico” del Teatro del Segno sbarca sabato in Friuli-Venezia Giulia.

RIPRODUZIONE RISERVATA