Al Tc Cagliari si giocano i quarti di finale 

Il tabellone maschile dei Campionati Sardi Assoluti si allinea ai quarti di finale. Esordio impegnativo sui campi del Tc Cagliari per la testa di serie numero 1 Alessandro Mondazzi, che ha avuto la meglio su Mattia Secci 2-6, 6-3, 6-3 e troverà nei quarti Gianluca Sarais, bravo a superare 6-1, 1-6, 6-2 Federico Visioli. Buona la prima per il numero 4 Matteo Mura, che regola 6-1, 6-3 Mauro Spanu e ora se la vedrà con Lorenzo Rocco, che ha sorpreso 6-3, 6-4 Luigi Corrias. Niccolò Dessì (Ct Quattro Mori) ha avuto la meglio con un doppio 6-4 sull’ex compagno al Tc Cagliari, Edoardo Pilia: per lui ora c'è il numero 3 Manuel Mazzella, che ha iniziato la sua corsa verso il settimo sigillo in questo torneo battendo 6-0, 6-2 Samuele Porcu. Chiude il tabellone il quarto tra Alberto Sanna (6-3, 6-1 su Leonardo Spano) e Dario Nicolini (che ha approfittato del forfait del campione uscente Nicola Porcu).



