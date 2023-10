Al Tc Cagliari avanti gli italiani 

Ottimo esordio per gli italiani nel tabellone principale del Fip Platinum Sardegna. Nelle partite di ieri al Tennis Club Cagliari per il primo turno avanzano nel tabellone femminile Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena (6-3 6-3 su Arellano Navarro-Piltcher), con loro anche Carolina Orsi con la spagnola Carla Mesa Salazar (altro 6-3 6-3, contro Borrero-Sharifova). Dal maschile gli italo-argentini Nico Suescun e Facundo Domínguez, in un’ora e venti, superano sempre 6-3, 6-3 Lijo-Alonso. «Abbiamo iniziato bene questo torneo», commenta Carolina Orsi, figlia dell’ex portiere Fernando e fra le principali giocatrici italiane: «L’obiettivo sono i quarti, dove dovremmo incrociare le numero uno del tabellone, Icardo-Riera».

Il programma

Oggi giorno di riposo per chi ha vinto ieri, dalle 10,30 tocca ad altri italiani: di mattina Lorena Vano (con Letizia Manquillo) sfida García Román-Santos, di pomeriggio Martina Pugliesi ed Elsa Terranova (che hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale dalle qualificazioni) affrontano Guinart España-Navarro Björk. Denis Tomas Perino con lo spagnolo Mario Huete Hernández attende una coppia individuata come Lucky Loser. Domani l’esordio delle teste di serie, passate direttamente agli ottavi.

Le dichiarazioni

«L’ingresso gratuito è un regalo a tutti gli appassionati di padel in Sardegna, che hanno sempre risposto con grande calore: c’è un livello altissimo in questo torneo», le parole del presidente Fip Luigi Carraro nella conferenza di presentazione. «Cagliari non solo è entrata nel quadrilatero di tennis e padel italiano con Roma, Milano e Torino, ma è anche un riferimento internazionale: è sempre un piacere ospitare questi tornei», ha aggiunto il sindaco Paolo Truzzu. Soddisfatto Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo: «In Sardegna il padel è esploso nel 2020, in piena pandemia. È un’occasione per promuovere l’Isola tutto l’anno, con un gran ritorno economico», ha detto. Per Angelo Binaghi, presidente della Fitp, «questo è fra i tre tornei principali di padel in Italia dopo Roma e Milano: collocazione della quale essere orgogliosi. E nessun circolo privato, come questo, ha organizzato eventi così importanti negli ultimi trent’anni».

