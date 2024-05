Al Tc Cagliari A il titolo sardo  di C femminile 

Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. È il bilancio delle nove squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie B1 e B2 nazionali di tennis a squadre maschile e femminile.

In B1 maschile, trasferte vincenti per il Tc Alghero (4-2 a Pesaro sul Tc Baratoff) e per il Tc Cagliari (4-2 a Perugia contro lo Junior Tennis). Sconfitte a domicilio 4-2 per la Torres Tennis (contro il Tc Borgotrebbia) e per il Tc Porto Torres (contro il Ct Pontedera), mentre il Tc Terranova ha ceduto 5-1 sugli storici campi del Tc Milano A. Bonacossa. In B1 femminile, pareggio per il Tc Cagliari a Castiglion Fiorentino. Le cagliaritane, in vantaggio 2-1 dopo i singolari, hanno perso il doppio nel match tie-break. In B2 maschile, i romani del Forum Sc hanno vinto 5-1 in casa del Poggio Forte Village. Doppia vittoria sarda nella B2 femminile, 3-1 in casa per il Ct Decimomannu sul Tc 2002 Benevento, mentre la Torres ha incassato il 4-0 a tavolino per il ritiro dal campionato del Tevere Remo.

Tc Cagliari campione

Il Tc Cagliari A vince il campionato regionale di Serie C femminile e si qualifica per la fase nazionale. Il successo per 4-0 in casa del Tc Alghero ha permesso alle ragazze di Monte Urpinu di avere la meglio per un match in più vinto rispetto allo Sporting Ct Quartu, che chiude al secondo posto dopo il 4-0 in casa del Milano 26. La vittoria del Tc Terranova (4-0 a Ghilarza) permette alle olbiesi di salvarsi, condannando alla D1 proprio le ghilarzesi e il Tc Alghero.

Nella C maschile, i playoff vedranno le semifinali Tc Cagliari A-Tc 70 Oristano e Tc Moneta-Tc A. Novelli La Maddalena. Le due squadre vincitrici accederanno alla fase nazionale. Retrocedono Tc Tempio e Tc Alghero, mentre gli spareggi salvezza vedranno sfidarsi Tc Arzachena-Tc Assemini e Tc Terranova A-Easy Tennis Selargius. I selargini hanno strappato il pass per i playout vincendo 5-1 lo scontro diretto a Tempio. Sia i playoff, sia i playout, si disputeranno in un doppio match di andata e ritorno, con prima sfida in casa della peggio classificata.



RIPRODUZIONE RISERVATA