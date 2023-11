«Al tavolo del centrodestra ci sarà una proposta di Forza Italia» 

Ritiene urgente una sintesi per trovare l’unità, prima di tutto sui programmi. Ugo Cappellacci, presidente della commissione Sanità alla Camera, da coordinatore di Forza Italia chiede al centrodestra sardo di fare quadrato anche alla luce delle ultime vicissitudini politiche: «Forza Italia è da sempre partito di proposta e di governo», dice l’ex governatore azzurro. «Se ci sarà un tavolo, sia esso locale o nazionale, noi non ci sottrarremo».

FdI ha bocciato Solinas.

«Non voglio esprimere un giudizio di merito su nessuno. Ma dobbiamo ragionare sui veri motivi che rendono unito il centrodestra, cioè i valori, dei quali Forza Italia, essendo il centro dell’alleanza, è azionista e portatrice».

Qualche mese fa chiese alla Giunta uno scatto in avanti. C’è stato?

«No, ma la visione deve essere più vasta: quello scatto in avanti serve ancor di più oggi. E bisogna montare pneumatici adatti perché il fondo è più sdrucciolevole. Sono tante le cose da fare e, su queste, vorremmo confrontarci. L’Isola in questi anni non ha conseguito una serie di obiettivi che ci eravamo dati. Quindi c’è la necessità assoluta di ragionare su queste premesse».

È pessimista?

«Tutt’altro. Viviamo una fase storica di grandi sfide e per la Sardegna si intravedono grandi opportunità. C’è una nuova sensibilità verso la salute, i corretti stili di vita, l’alimentare, la cultura. In tutti questi settori l’Isola potrebbe recitare un ruolo da superpotenza. Occorre realizzare uno scenario favorevole allo sviluppo, partendo dalla nuova continuità aerea e marittima, che deve essere negoziata con Bruxelles ai massimi livelli».

E poi?

«Serve una fiscalità di vantaggio che faccia arrivare qui le imprese e non le porti a Dubai. Ancora: occorre riaffermare la competenza primaria in tema di paesaggio e urbanistica. In questo ambito esiste un pericolo straordinario: infatti si riaffaccia all’orizzonte Soru, di cui avevo perso le tracce, che vuole tornare a mettere lucchetti in tutta la Sardegna. Così ho detto ai miei amici: mi metto a disposizione».

Quindi chiede di attendere qualche giorno prima di parlare di candidature?

«Abbiamo un mare di opportunità che non stiamo sfruttando come dovremmo. Per questo chiedo, insieme ai nomi, di intenderci su un programma che abbia una tempistica, perché troppe cose che avevamo detto di dover fare non sono state realizzate».

Sotto l’ombrello azzurro sono stati fatti quattro nomi (Ugo Cappellacci, Pietro Pittalis, Settimo Nizzi e Alessandra Zedda).

«Questo significa che dentro Forza Italia c’è tanta classe dirigente abituata ad essere forza di governo e di proposta».

FdI punta sul sindaco di Cagliari Truzzu. Vi sta bene?

«Vedo bene una candidatura di chi sappia rimboccarsi le maniche e, sulla base di un accordo elettorale chiaro, abbia voglia di giocare le sfide. È arrivato il momento di fare sintesi. Il candidato deve essere scelto sulla base di quel che intendiamo fare. Soprattutto deve essere un sardo capace».

Perché Solinas, per FdI, deve fare un “passo di lato”?

«Credo che questa domanda vada rivolta a loro. Stimavo molto Draghi come presidente del Consiglio. Però ero contrario all’idea che l’Italia potesse trovare risposte da un solo uomo. Credo nella politica: quel che chiedo agli alleati è l’unità programmatica sulle cose da fare. Solo dopo, con grande serenità, valuteremo i nomi. FdI ha espresso una sua proposta molto rispettabile: anche noi faremo la nostra».

Venerdì dovrebbe riunirsi il tavolo regionale.

«Noi di Forza Italia, con la Lega e FdI, abbiamo delle logiche in ragione delle quali dobbiamo confrontarci con i nostri vertici. È un fatto positivo: la Sardegna merita un’attenzione nazionale. Infatti, se si va a chiudere un accordo programmatico, devono essere soprattutto i leader nazionali a sottoscriverlo. Serve una seria assunzione di responsabilità da parte di tutti».

Che cosa pensa delle candidature del centrosinistra?

«Abbiamo visto come i grillini hanno gestito la pandemia, con banchi a rotelle e show televisivi della coppia Conte-Casalino. E poi, nei processi della continuità territoriale, in capo al Mise e al ministero dei Trasporti, Di Maio e Todde al Mise e Toninelli, genius loci dei Trasporti, non mi risulta abbiano fatto granché. La proposta grillina mi fa inorridire, quella di Soru mi fa rabbrividire. Credo che ci sia poco da discutere»

