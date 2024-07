Al talento di Patrizia Boi il premio America Giovani 

Orgoglio bariese. C’è anche Patrizia Boi tra i mille giovani neolaureati della Penisola ad aver ricevuto il prestigioso premio America Giovani della fondazione Italia Usa per il talento universitario. Venticinque anni, laurea magistrale in scienze politiche all’Università di Cagliari e tanti sogni nel cassetto. Il premio le è stato consegnato in una cerimonia ufficiale alla Camera dei deputati, oltre alla pergamena ha ricevuto anche una borsa di studio che le permetterà di seguire un master. «Lo studio e l’impegno hanno portato la nostra concittadina a raggiungere questo riconoscimento così importante che fa onore a tutta la nostra comunità» ha detto il sindaco Ivan Mameli. Alla giovane anche il premio Imprese e talenti.

