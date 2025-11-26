VaiOnline
Villanovaforru.
27 novembre 2025 alle 00:17

Al Superstar, dove i telefonini non entrano 

Vietato usare il telefonino. È la prima regola e dice già tutto: al Superstar di Villanovaforru, in via Argiolas, si gioca, ci si incontra e si vive davvero, senza schermi davanti agli occhi. Un nuovo spazio della Polisportiva Villanovaforru: un progetto nato dal basso e portato avanti grazie all’aiuto dei ragazzi della Consulta giovanile. I locali dove è ospitato, l’ex refettorio, erano vuoti: un modo per recuperare uno spazio comunale altrimenti inutilizzato.

«La parte più bella – spiega Matteo Mandis, presidente della Polisportiva e assessore alle Politiche giovanili – è stata la risposta dei giovani: senza il loro contributo questo spazio non poteva essere concepito. Loro sono il motore del circolo, disponibili per mandare avanti la gestione». Mandis ha sottolineato che il “Superstar” rappresenta un atto di resistenza dei piccoli paesi che non intendono arrendersi allo spopolamento: «Scegliamo di immaginare, creare e rimboccarci le maniche insieme».

L’idea ha voluto trasformare un luogo che sa di infanzia in un luogo dove il tempo scorre tra ping pong, biliardino, biliardo, scacchi, libri, musica e laboratori culturali.

«Noi della Consulta giovanile – chiosa il vicepresidente Riccardo Ibba – siamo orgogliosi di questa apertura. Uno spazio pensato per i più giovani ma aperto a tutti i cittadini che intendono passare la giornata in compagnia e spensieratezza». Da tempo i ragazzi della consulta, di cui alcuni giovanissimi, hanno lavorato con dedizione per questo luogo. «Crediamo che il gioco e l’attività fisica siano strumenti di crescita e coesione – conclude Ibba – e siamo felici di mettere a disposizione della comunità un ambiente accogliente».

