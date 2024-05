Al “Sunshine Rey” in ricordo di Ale 

Un grande sognatore, un dj nato, un imprenditore turistico. D’estate lavorava h24 nel suo chiosco di Piscina Rei, con tanta musica e buona cucina. D’inverno si trasferiva a Madonna di Campiglio dove lavorava come dj negli alberghi. Senza mai mancare, però, a Villaputzu per l’organizzazione del Carnevale sarrabese.

I sogni di Alessio Massessi (Ale per tutti) sono svaniti nel novembre del 2021 sulla strada di San Pietro di Castiadas. Un terribile scontro con altre due auto e fu la fine di tutto. Le sue ultime parole, prima con Pierpaolo Piu, imprenditore turistico, e poi col fratello Danilo. Fu un mare di cordoglio, un lutto per tutto il Sarrabus e non solo.

Nessuno ha mai dimenticato il giovane imprenditore, turisti compresi, che si erano ben presto innamorati del suo chiosco e del suo modo di accogliere la gente.

Da allora viene organizzato un memorial sulla sua musica. Non a caso il prossimo 19 maggio Ale Massessi sarà ricordato al “Sunshine Rey” di Costa Rei (lo stabilimento balneare che aveva fondato).

Grande festa

Si prevede un grande concerto con diversi musicisti, dj e band. Tra questi, Cristian Marchi, Mario Fargetta, Steve Sax e Daniel Dj. Uno straordinario spettacolo di 12 ore, dalle 9 alle 21, con Andrea Magro, Beppe Murru, Fabio Siddi, Tixi, Genky Msc, Iannam, Max Frigoli, Manuel Pablo, Rick Sanders, Rossella Duville, Simone Quai, Ugo Berrita. Vocalist: Alex the voice, Andrea Caula, Garghy, Guax. Una ventina i dj che si esibiranno in ricordo di Ale, due sono di fama internazionale: Cristian Marchi e Mario Fargetta, in arte Ghet-Far.

Fratello e amici

Lo spettacolo di domenica prossima è stato interamente organizzato in memoria di Alessio: lo organizzano il fratello Danilo e gli amici di sempre, Pierpaolo Piu, Alex Devoise, Lello Musiu, Alessandro Carta, Giovanni Iozza, Marco Zoa, Marco Farci. Tutti assieme per Ale, il grande sognatore, il gran lavoratore, fucina di idee.

Cordoglio

Pierpaolo Piu, direttore generale del Garden beach Hotel resort di Castiadas, lo ricorda così: «La sua morte ha suscitato in tutti noi un grandissimo cordoglio. Abbiamo perso un amico vero, un imprenditore che amava il lavoro, Costa Rei e la Sardegna. Lo ricordiamo per il terzo anno con la grande musica, quella sua».

Il fratello Danilo aggiunge che «domenica a Piscina Rei ci saranno anche i nostri genitori, Luciano e Giuliana, anche loro imprenditori turistici di vecchia data, a Porto Corallo. Loro continuano a vivere per Ale: soffrono troppo la sua morte. Impossibile dimenticare. Domenica saremo tutti assieme, noi di famiglia, gli amici, tutti quanti vorranno essere con noi nel chiosco di Ale: saranno tutti nostri ospiti».

