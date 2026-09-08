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09 settembre 2026 alle 00:34

Al Sirai c’è la Bibliodialisi: libri da leggere durante il trattamento 

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Dopo la dialisi notturna e altri sistemi che consentono ai pazienti nefropatici di affrontare la terapia con disagi assai ridotti, il reparto Dialisi del Sirai ne istituisce un altro: la bibliodialisi. Sarà inaugurato il 23 settembre alle 16 nel reparto dell'ospedale, al quale fanno capo un'ottantina di pazienti.

«È un servizio cui teniamo tantissimo - afferma il primario Katia Rosas - perché ci ha permesso di raccogliere, attraverso molte donazioni, circa mille testi di narrativa che saranno messi a disposizione dei pazienti emodializzati, dei trapiantati ambulatoriali, dei loro familiari e accompagnatori e che verranno successivamente estesi anche ai degenti». L'iniziativa ha già ricevuto l'avvallo della dirigenza dell'Azienda sanitaria del Sulcis.

La dialisi al Sirai diventa così una grande biblioteca che consentirà, a chi la frequenta o come paziente o come accompagnatore, di trascorrere ore più distensive, immersi nella lettura grazie alla varietà dei testi disponibili. Una piccola biblioteca è da tempo presente, sempre al Sirai, anche per i pazienti del reparto di Oncologia.

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