Al sicuro anche l’ultimo cane della casa degli orrori a Santu Lianu 

È stato recuperato nei giorni scorsi dagli operatori del canile Shardana il 223esimo cane della casa degli orrori a Santu Lianu.L’animale era riuscito a fuggire nei momenti concitati dello sgombero del canile lager dove due donne, mamma e figlia che avevano anche un’ordinanza di sfratto esecutivo, negli anni avevano accumulato centinaia di animali.

Il cagnolino, vagava nella zona e in casa, spesato e improvvisamente solo. Così si è proceduto alla sistemazione di una gabbia con dentro il cibo per attirare l’animale che ha potuto ritrovare tutti gli altri nella struttura sanitaria Cave Canem.È stato subito visitato dai veterinari che adesso dovranno valutare le sue condizioni. Il cane infatti mostrava una grande massa posteriormente che faceva pensare a un tumore.

Gli operatori di Shardana che sono entrati nella casa di Santu Lianu assieme ai carabinieri, dal momento che la struttura è sotto sequestro, hanno anche controllato ancora una volta all’interno, in ogni fessura, dietro il forno e nel frigo, per verificare non ci fossero altri cani, ma sembrerebbe che tutti siano stati recuperati.Adesso bisognerà attendere il dissequestro dell’area e capire quando la casa sarà bonificata e quindi potrà essere restituita ai proprietari. ( g. da. )

