al “Settecolli” l’urlo di ceccon  

ROMA. Cala il sipario sul 59° Settecolli di Roma, per una tre giorni che ha visto sugli spalti dello stadio del nuoto radunarsi oltre 10mila appassionati. Un'edizione che ha fatto da antipasto al mondiale in Giappone in programma dal 14 al 30 luglio a Fukuoka. La lista dei convocati del dt Cesare Butini è praticamente (uscirà in questi giorni) e sarà guidata da Gregorio Paltrinieri, rimasto a lavorare in altura durante il Settecolli dominato soprattutto da Thomas Ceccon e Simona Quadarella, gli altri due assi, insieme a Nicolò Martinenghi, della spedizione azzurra in Giappone. Ceccon manda un messaggio ai compagni di Nazionale: «Speriamo di difendere quanto fatto lo scorso anno, ma secondo me, passatemi il termine, siamo leggermente più scarsi rispetto a Budapest. I compiti prima della verifica vanno fatti...».

Bravi i sardi

L’esperino Fabio Dalu (che nuota anche per l’Esercito), tredicesimo nei 1500 metri in 15’34”39, ha invece ottenuto il miglior piazzamento tra i sardi in gara ieri. Molto bene anche la sua compagna in granata, Francesca Zucca seconda nella finale B dei 200 rana in 2’30”89, dopo aver stampato il ventesima tempo (2’34”02) in batteria. Nella stessa gara, 32° Enrico Puxeddu (Sport Full Time) in 2’19”94. Nei 200 dorso, 42° Gian Luca Russu (Olbia Nuoto) in 2’11”01, mentre Anna Conti (Sport Full Time), che poi ha rinunciato ai 200 misti, con il tempo di 2’18”24 è risultata 23ª.

