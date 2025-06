Al SetteColli bene guidi, zucca e dalu 

Accanto agli azzurri e ai tanti stranieri presenti, anche i nuotatori sardi hanno saputo ritagliarsi il proprio spazio nell’ambito del prestigioso Trofeo Settecolli, disputato nel weekend a Roma. La precedenza spetta al cagliaritano Fabio Dalu, che si presentava al Foro Italico reduce dal bellissimo argento in acque libere di Setubal in Coppa Len sui 10 km. L’esperino dell’Esercito, al quale Marco cara non aveva certo potuto far fare una rifinitura troppo particolareggiata sulle distanza da vasca, ha ottenuto una bella finale sui 400 stile libero e chiuso in decima posizione sugli 800 (8’08”07) e sui 1500 sl (15’38”20). In quest’ultima prova, un altro cagliaritano, Marcello Guidi (Rari Nantes-Fiamme Oro), anch’egli più concentrato sulle lunghe distanze, si è classificato ottavo in 15’21”33.

L’altra rappresentante dell’Esperia, Francesca Zucca ha centrato due finali A nei 100 (settima) e nei 200 rana (quinta in 2’28”75 e terza delle italiane), con prestazioni confortanti. Finale B (settma) per la meno amata distanza dei 50.

Buonissimi riscontri anche per Anna Conti, della Sport Full Time Sassari, capace di conquistare la Finale A nei 200 dorso e di concludere sesta in 2’15”08. Sui 100 dorso, un’altra buona gara, condita dal personale stagionale (1’03”75) e 17° posto assoluto. Infine, Francesco Fenucciu (Promogest) nei 200 sl ha nuotato in 1’54”33. ( c.a.m. )

