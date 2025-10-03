Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia 

Impronte digitali, tracce organiche e gli oggetti di Cinzia Pinna: nell’auto di Emanuele Ragnedda gli specialisti del Ris hanno trovato tanto. Ci sono i reperti che sembrerebbero confermare la confessione dell’assassino della giovane di Castelsardo e altri che potrebbero aprire nuovi filoni di indagine, in particolare su persone sospettate di avere aiutato l’imprenditore di Arzachena dopo il delitto. E non si parla solo dei due indagati per favoreggiamento. Chi si è seduto insieme a Ragnedda, più volte, a bordo della sua Jeep? Per rispondere a questa domanda gli investigatori del Ris hanno smontato le maniglie apriporta dell’auto, un reperto sul quale saranno effettuati accertamenti specifici. Ieri mattina, il personale del Ris di Cagliari era a Olbia per l’ispezione sulle auto di Ragnedda e del giovane accusato di favoreggiamento, Luca Franciosi. A conferma di quanto dichiarato dal principale indagato, le verifiche avrebbero escluso che il corpo di Cinzia Pinna sia stato caricato nelle auto poste sotto sequestro dalla Procura di Tempio (non si sarebbero tracce di sangue). I rilievi del Ris sono andati avanti sino alla tarda serata, in presenza degli avvocati Luca Montella (per Ragnedda), Maurizio e Nicoletta Mani (per Franciosi). E sempre ieri, la salma di Cinzia Pinna è stata restituita alla famiglia. I funerali della donna saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 a Castelsardo.

«Ero nello stazzo»

Ha chiesto di essere interrogato con urgenza dai pm di Tempio, Luca Franciosi. Il giardiniere lombardo amico di Ragnedda continua a dire di non avere preso dall’imprenditore alcun oggetto di Cinzia Pinna, per nasconderlo o distruggerlo. E dice anche di non essere andato a Conca Entosa, dopo il delitto, per pulire la casa. Chi invece nello stazzo c’è andato veramente, invitato da Ragnedda nei giorni tra il 12 e il 23 settembre, è nel mirino di pm e polizia giudiziaria. Si parla di molte persone che, per ragioni da chiarire, si sono recate nella tenuta di Conca Entosa. I carabinieri starebbero sentendo alcuni ospiti di Ragnedda, ossia chi è entrato nella casa dove c’erano le tracce evidenti di quanto è avvenuto la sera dell’11 settembre. L’imprenditore arrestato per il delitto di Conca Entosa avrebbe organizzato delle serate o accompagnato degli amici nella tenuta portandoli sempre anche dentro l’edificio. Si sta diffondendo una sorta di psicosi, alcuni “invitati” si sono rivolti a dei legali per un parere sulla loro posizione. La sensazione, però, è che gli investigatori stiano lavorando su un ristretto numero di persone, soggetti che dovranno dare qualche spiegazione su quanto avvenuto a Conca Entosa a partire dal fine settimana che segue il giorno del delitto.

La barca a Cannigione

Impronte digitali e tracce organiche saranno cercate dai Carabinieri del Ris anche sulla imbarcazione di Ragnedda, sotto sequestro nel porto di Cannigione. Inoltre, nella giornata di lunedì sarà effettuato un nuovo sopralluogo della polizia giudiziaria nella tenuta dell’indagato, lo stazzo a metà strada tra Palau e Arzachena. Lo stesso Emanuele Ragnedda dal carcere di Bancali ha fatto sapere di essere pronto a ritornare a Conca Entosa per riempiere con nuove dichiarazioni i tanti “buchi” della sua confessione.

