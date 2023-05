Al setaccio i rifiuti abbandonati 

Il problema dei sacchetti selvaggi nel centro abitato era al centro di una recente riunione operativa convocata dal vicesindaco in Municipio. «Purtroppo ci sono ancora dei cittadini che si rifiutano di fare la differenziata e non hanno mai ritirato i nuovi mastelli con microchip», spiega Sanna. Quartesi menefreghisti, gli stessi che probabilmente non pagano la tassa sui rifiuti. «Il risultato è che conferiscono in maniera irregolare, abbandonando tutto in strada, e sospettiamo scelgano zone lontane dal proprio numero civico sperando di non essere scoperti.

«Si interverrà subito per evitare situazioni di degrado nelle strade», assicura il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna, «e verranno potenziati i controlli per scovare e multare i trasgressori. Lo dobbiamo ai cittadini onesti che pagano le tasse e rispettano le regole».

Task force contro i furbetti della Tari che abbandonano i rifiuti per strada. Un fenomeno che si sta trasformando in un grande disagio in diverse zone della città, tanto da mettere in campo un piano d’emergenza sperimentale che coinvolge diversi settori del Comune: dall’Ambiente alla Ragioneria, sino alla Polizia locale, insieme alla società De Vizia.

Task force contro i furbetti della Tari che abbandonano i rifiuti per strada. Un fenomeno che si sta trasformando in un grande disagio in diverse zone della città, tanto da mettere in campo un piano d’emergenza sperimentale che coinvolge diversi settori del Comune: dall’Ambiente alla Ragioneria, sino alla Polizia locale, insieme alla società De Vizia.

«Si interverrà subito per evitare situazioni di degrado nelle strade», assicura il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna, «e verranno potenziati i controlli per scovare e multare i trasgressori. Lo dobbiamo ai cittadini onesti che pagano le tasse e rispettano le regole».

Le misure

Il problema dei sacchetti selvaggi nel centro abitato era al centro di una recente riunione operativa convocata dal vicesindaco in Municipio. «Purtroppo ci sono ancora dei cittadini che si rifiutano di fare la differenziata e non hanno mai ritirato i nuovi mastelli con microchip», spiega Sanna. Quartesi menefreghisti, gli stessi che probabilmente non pagano la tassa sui rifiuti. «Il risultato è che conferiscono in maniera irregolare, abbandonando tutto in strada, e sospettiamo scelgano zone lontane dal proprio numero civico sperando di non essere scoperti.

I controlli

Dalla prossima settimana si parte con il nuovo modello di raccolta. I sacchetti di rifiuti non conformi saranno bollinati da De Vizia, georeferenziati, e a fine mattina verranno portati nel centro raccolta della società per esaminare il contenuto e avere elementi utili per risalire ai trasgressori. Operazione che sinora veniva fatta per strada, e spesso dopo giorni. «Si era pensato potesse servire da monito, di fatto però sta creando problemi igienico sanitari e di decoro», precisa lo stesso vicesindaco. «Situazione che non dovrà più ripetersi, per questo verranno intensificati i controlli: abbiamo la necessità di partire dal prossimo anno con la tariffa puntuale, cosa che si può fare solo se tutti hanno il mastello con il codice identificativo».

Il target

L’obiettivo è superare l’80% della differenziata entro fine anno, percentuale richiesta dalla Regione per avere gli incentivi. Nell’ultimo mese, grazie all’attività del settore Ambiente, dei vigili urbani e di De Vizia, si è passati dal 72 al 78,7 per cento, «ma dobbiamo raggiungere almeno l’83 per cento», dice Sanna, “questo ci consentirà di avere la premialità, partire con la tariffa puntuale dal 2024 e far pagare la tassa per i rifiuti che realmente si producono”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata