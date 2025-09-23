Al Sestriere l’ultimo saluto a Franzoso 

SESTRIERE. Sestriere è abituata a festeggiare i campioni, tra piste e vento delle cime. È uno dei simboli dello sci, perla della Via Lattea in Val Chisone, nel Torinese. Ieri invece ha sofferto, stringendosi nella piccola parrocchia di Sant'Edoardo per salutare il discesista Matteo Franzoso, morto il 15 settembre, dopo un incidente in allenamento in Cile. Un giorno prima di compiere 26 anni. Un saluto che è stato un ritorno a casa per il giovane, che proprio su queste piste aveva iniziato l'agonismo. «Da piccolo», ha detto mamma Olga alle esequie, «sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappiate che tu e tuo fratello siete i nostri eroi: con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi. Tuo papà e io siamo immensamente orgogliosi di voi. Continua a sciare amore mio, ti aspettano in Paradiso». Presenti il ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi, e quello dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, insieme a Flavio Roda, presidente della Fisi, a Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e a Andrea De Gennaro, comandante generale della guardia di finanza, gruppo nel quale Franzoso era tesserato.

